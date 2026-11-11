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МЗС Ірану визнало ВМС та ВПС Аргентини “терористичними організаціями”

На початку квітня Буенос-Айрес вніс іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) до списку “терористичних організацій”. 

МЗС Ірану визнало ВМС та ВПС Аргентини “терористичними організаціями”
Солдати Корпусу вартових ісламської революції під час мітингу в Тегерані, квітень 2022.
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhotо

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що визнало військово-морські та військово-повітряні сили Аргентини “терористичними організаціями”.

Про це повідомляє DW.

На початку квітня Аргентина внесла іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) до списку “терористичних організацій” – після того, як президент США Дональд Трамп, на тлі конфронтації з Іраном, закликав своїх союзників вчинити так само.

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Як зазначено в заяві МЗС Ірану, таке рішення Тегерана було ухвалене “на основі принципу взаємності”.

“Очевидно, що відповідальність за всі наслідки, які випливають із цієї ситуації, лежатиме на уряді Аргентини”, – додали в міністерстві, не згадавши при цьому армію країни.

У 2019 році Іран ухвалив законодавство, яке передбачає вжиття заходів у відповідь проти держав, що визнають його збройні сили терористичним угрупованням.

У квітні Аргентина заявила, що вжила заходів проти КВІР через його підтримку ліванського воєнізованого угруповання “Хезболла”. Буенос-Айрес покладає на “Хезболлу” відповідальність за вибух у єврейському громадському центрі AMIA в 1994 році, внаслідок якого загинуло 85 осіб.

Більше про КВІР

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) визнано терористичною організацією в багатьох країнах.

КВІР було створено наприкінці Ісламської революції 1979 року в Ірані як елітне збройне формування, покликане захищати тоді ще новостворений шиїтський теократичний режим.

З часом ця структура перетворилася на величезну економічну та політичну імперію. Замість того, щоб підпорядковуватися обраному президенту, це формування підзвітне безпосередньо верховному лідеру Ірану.

Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та низка інших країн визнають Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією.

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