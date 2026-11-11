Чотирьох ведмедів грізлі було ліквідовано після того, як слідчі пов’язали їх із загибеллю жінки та її дорослої доньки на заході Канади.

Про це повідомляє DW.

За інформацією Служби інспекторів з охорони природи Британської Колумбії, проведений владою аналіз ДНК підтвердив, що саме ведмедиця грізлі та троє її ведмежат-одноліток причетні до загибелі 48-річної Дженні Балкаррас та її 20-річної доньки Сели Рід.

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Усіх чотирьох тварин вбили задля безпеки населення.

“Наше розслідування також показало, що цей напад, імовірно, був проявом хижацької поведінки – явище, яке, мушу зазначити, трапляється вкрай рідко. Тобто ми не знаємо, як усе почалося, але знаємо, чим усе закінчилося”, – повідомив інспектор Джефф Тайр.

Балкаррас і Рід вирушили на прогулянку неподалік від свого дому, що поблизу містечка Белла-Кула – віддаленого населеного пункту, розташованого приблизно за 1000 кілометрів на північ від Ванкувера.

Їхні останки знайшли біля пішохідної стежки, відстань між ними становила близько 150 метрів.

Хоча аналіз ДНК підтвердив причетність ведмедиці та її однорічних ведмежат до загибелі Рід і Балкарраса, слідчі також встановили, що ці тварини не мають стосунку до іншого нападу ведмедя грізлі, який стався в тій самій місцевості в листопаді минулого року.

Під час нападу, що стався минулого року, ведмідь кинувся на групу з близько 20 учнів початкової школи та вчителів, унаслідок чого четверо з них отримали травми.