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Данія виділила Україні 645 млн євро оборонної допомоги

Це вже 32-й пакет військової допомоги від Данії. Рішення про його виділення парламент країни підтримав одностайно.

Данія виділила Україні 645 млн євро оборонної допомоги
Прапор Данії
Фото: radatv

Данія виділила Україні 645 мільйонів євро в межах 32-го пакета оборонної допомоги. Рішення одностайно підтримали депутати парламенту країни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі зі спікером Фолькетингу Генріком Франдсеном та лідерами всіх 12 політичних партій Данії.

Президент Зеленський подякував данським парламентарям за підтримку України та наголосив на важливості єдності країни.

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"Парламент проголосував за рішення одностайно, і це приклад того, якою сильною є єдність довкола України всередині Данії. Подякував за всю підтримку та кожне рішення, яке робить нас сильнішими, а мир – ближчим", – зазначив президент.

Також Зеленський виступив перед парламентарями Данії. За його словами, він став першим іноземним лідером, який отримав можливість звернутися до депутатів із трибуни Фолькетингу.

"Для мене велика честь бути першим іноземним лідером, який отримав таку можливість – говорити з трибуни Фолькетингу. Це визнання сміливості всього Українського народу і передусім – наших воїнів, які захищають свій дім і всю Європу. Дякую, Даніє!" – написав Зеленський.

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