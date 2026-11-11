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Міноборони: Україна обговорила з Нідерландами передачу ракет для Patriot зі складів партнерів

Міністри оборони України та Нідерландів також обговорили посилення українських F-16, підтримку ППО та військову допомогу на 2027 рік.

Міноборони: Україна обговорила з Нідерландами передачу ракет для Patriot зі складів партнерів
Євгеній Хмара
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів переговори з міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус. Сторони обговорили можливість передачі ракет для систем Patriot зі складів партнерів в обмін на майбутні законтрактовані поставки.

Про це повідомили у Міноборони України.

Під час розмови Євгеній Хмара подякував Нідерландам за нещодавній зимовий пакет допомоги, який Україна вже використовує для захисту військових і цивільного населення.

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Одним із головних питань переговорів стало посилення протиповітряної оборони, зокрема протидія балістичним ракетам.

За словами Хмари, Україна застосовує асиметричні методи боротьби з російськими балістичними ударами. Зокрема, Сили оборони вже уразили 12 пускових установок на території Росії.

"Також Сили оборони завдають ударів по російських підприємствах, які виробляють компоненти для російського озброєння. Як наслідок, виробничі спроможності Росії за цим напрямом уже скорочуються", – зазначив міністр.

Водночас він наголосив на критичній потребі України в ракетах-перехоплювачах. У зв'язку з цим сторони обговорили можливість передачі ракет для Patriot із запасів країн-партнерів до надходження вже законтрактованих поставок.

Ще одним напрямом співпраці стало посилення можливостей українських винищувачів F-16. Міністри обговорили вдосконалення їхнього технічного обслуговування. Хмара також відзначив лідерство Нідерландів в авіаційній коаліції на підтримку України.

Крім того, сторони домовилися координувати зусилля для розвитку спільних підприємств і збільшення постачання якісного озброєння та засобів для українських військових.

Окремо міністри обговорили пріоритети військової підтримки України на 2027 рік.

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