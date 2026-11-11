Генштаб: Сили оборони уразили три пункти управління російськими БпЛА

Також українські військові завдали ударів по складу БпЛА на Луганщині та командних пунктах окупантів на Донеччині й Харківщині.

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У ніч на 11 листопада Сили оборони уразили три пункти управління БпЛА російської армії, а також склад дронів та кілька командних пунктів противника.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Удари по пунктах управління російськими безпілотниками завдали в районах Токмака та Примірного Запорізької області, а також Покровська Донецької області.

Крім того, поблизу Залимана на Луганщині українські військові уразили склад безпілотників противника.

На Донеччині, у районі Мирнограда, під удар потрапив пункт управління російських військ. Ще один командно-спостережний пункт підрозділу армії РФ уразили поблизу Вовчанська на Харківщині.

Сили оборони продовжують завдавати ударів по ключових військових об'єктах противника.