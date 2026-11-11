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Генштаб: Сили оборони уразили три пункти управління російськими БпЛА

Також українські військові завдали ударів по складу БпЛА на Луганщині та командних пунктах окупантів на Донеччині й Харківщині.

Генштаб: Сили оборони уразили три пункти управління російськими БпЛА
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 11 листопада Сили оборони уразили три пункти управління БпЛА російської армії, а також склад дронів та кілька командних пунктів противника.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Удари по пунктах управління російськими безпілотниками завдали в районах Токмака та Примірного Запорізької області, а також Покровська Донецької області.

Крім того, поблизу Залимана на Луганщині українські військові уразили склад безпілотників противника.

На Донеччині, у районі Мирнограда, під удар потрапив пункт управління російських військ. Ще один командно-спостережний пункт підрозділу армії РФ уразили поблизу Вовчанська на Харківщині.

Сили оборони продовжують завдавати ударів по ключових військових об'єктах противника.

  • 10 листопада Сили оборони атакували 123-й авіаремонтний завод в Новгородській області Росії. Це підприємство ремонтує і обслуговує військово-транспортну авіацію, якою російська армія доставляє вантажі і особовий склад, і літаки дального радіолокаційного виявлення й управління А-50.
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