Ворог продовжує атакувати Полтавщину. В Карлівській громаді поранено 3 людей (уточнено)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія вдень 11 листопада знову вдарила по Полтавській області. В Карлівській громаді, за уточненою інформацією, поранені троє людей. Спершу були дані про чотирьох постраждалих.

Ворог вдарив дроном по об'єкту інфраструктури, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич. Інформацію уточнюватимуть.

«За уточненою інформацією, троє людей отримали травми середньої тяжкості, одна людина у тяжкому стані. Усім надається необхідна медична допомога», – сказав Дяківнич.

Карлівська громада розташована в Полтавському районі. За сьогодні росіяни вже атакували обласний центр, де поранили п'ятьох людей, і Кременчуцький район.

Щонайменше двоє потерпілих у Полтаві мали тяжкі поранення. Ворог атакував підприємство.