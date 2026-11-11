В Італії евакуювали понад 300 шкіл через фейкові повідомлення про мінування

В Італії 11 листопада евакуювали понад 300 шкіл після отримання електронних листів із повідомленнями про мінування. Аналогічні погрози надійшли до навчальних закладів Ірландії та Великої Британії, правоохоронці розцінюють їх як неправдиві.

Про це повідомляють Reuters та Bloomberg.

В Італії повідомлення про загрозу отримали школи в кількох регіонах. Учнів попросили залишити приміщення, а батькам довелося терміново забирати дітей.

Реклама

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні заявила, що наразі немає ознак реальної небезпеки, а правоохоронці та державні установи стежать за ситуацією. Мелоні скликала екстрену урядову нараду за участю представників спецслужб. На ній планують обговорити заходи для запобігання новим інцидентам.

Електронні листи про замінування отримали навчальні наклади Британії та Ірландії

В Ірландії поліція також розслідує серію повідомлень про мінування, які отримали численні навчальні заклади. Правоохоронці підтвердили, що знають про розсилку електронних листів, однак не вважають загрозу достовірною і не рекомендували евакуювати школи.

Поліція Північної Ірландії повідомила про погрози, надіслані понад 300 навчальним закладам. Листи надійшли з-за меж Великої Британії. Їх також визнали фейковими. Про подібні повідомлення заявляли й у Шотландії.

За даними Reuters, один із листів, отриманих в Італії, був підписаний іменем "Михайло Андропов, лідер Вілаяту Мізогіністану". Та сама особа нібито брала на себе відповідальність за електронні погрози про мінування, які минулої п'ятниці отримали редакції медіа в Ірландії.

Контекст

Інциденти відбуваються на тлі серії кібератак і повідомлень про втручання в роботу інфраструктури європейських країн. Деякі європейські посадовці підозрюють Росію в організації кампанії з дестабілізації повсякденного життя держав, які підтримують Україну. Москва заперечує ці звинувачення.

Іран також фігурує серед можливих підозрюваних у кібератаках. Зокрема, Франція звинуватила Тегеран у кібератаці, яка минулого тижня вивела з ладу холодильники в сотнях супермаркетів. Іран відкинув ці звинувачення.