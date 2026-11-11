Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСвіт

В Італії евакуювали понад 300 шкіл через фейкові повідомлення про мінування

Джорджа Мелоні скликала екстрену нараду спецслужб.

В Італії евакуювали понад 300 шкіл через фейкові повідомлення про мінування
Замінування шкіл в Італії
Фото: EPA/UPG

В Італії 11 листопада евакуювали понад 300 шкіл після отримання електронних листів із повідомленнями про мінування. Аналогічні погрози надійшли до навчальних закладів Ірландії та Великої Британії, правоохоронці розцінюють їх як неправдиві.

Про це повідомляють Reuters та Bloomberg.

В Італії повідомлення про загрозу отримали школи в кількох регіонах. Учнів попросили залишити приміщення, а батькам довелося терміново забирати дітей. 

Реклама

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні заявила, що наразі немає ознак реальної небезпеки, а правоохоронці та державні установи стежать за ситуацією. Мелоні скликала екстрену урядову нараду за участю представників спецслужб. На ній планують обговорити заходи для запобігання новим інцидентам.

Електронні листи про замінування отримали навчальні наклади Британії та Ірландії

В Ірландії поліція також розслідує серію повідомлень про мінування, які отримали численні навчальні заклади. Правоохоронці підтвердили, що знають про розсилку електронних листів, однак не вважають загрозу достовірною і не рекомендували евакуювати школи.

Поліція Північної Ірландії повідомила про погрози, надіслані понад 300 навчальним закладам. Листи надійшли з-за меж Великої Британії. Їх також визнали фейковими. Про подібні повідомлення заявляли й у Шотландії.

За даними Reuters, один із листів, отриманих в Італії, був підписаний іменем "Михайло Андропов, лідер Вілаяту Мізогіністану". Та сама особа нібито брала на себе відповідальність за електронні погрози про мінування, які минулої п'ятниці отримали редакції медіа в Ірландії.

Контекст

Інциденти відбуваються на тлі серії кібератак і повідомлень про втручання в роботу інфраструктури європейських країн. Деякі європейські посадовці підозрюють Росію в організації кампанії з дестабілізації повсякденного життя держав, які підтримують Україну. Москва заперечує ці звинувачення.

Іран також фігурує серед можливих підозрюваних у кібератаках. Зокрема, Франція звинуватила Тегеран у кібератаці, яка минулого тижня вивела з ладу холодильники в сотнях супермаркетів. Іран відкинув ці звинувачення.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies