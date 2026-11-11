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Зеленський підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі: обмін полоненими, гарантії безпеки та ширший формат

Основне досягнення, наголосив президент України, – підготовка нового обміну полоненими.

Зеленський підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі: обмін полоненими, гарантії безпеки та ширший формат
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/Фейсбук

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати переговорів української делегації з представниками США та Росії, які відбулися в Абу-Дабі. За їхніми підсумками сторони домовилися готувати новий обмін полоненими, обговорили гарантії безпеки для України та можливість залучення європейських партнерів до подальшої дипломатичної роботи.

Про це глава держави розповів у соцмережах за результатами доповіді української команди.

Зеленський виділив три основні підсумки зустрічей. Перший – гуманітарна домовленість щодо підготовки нового обміну полоненими.

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Другим напрямом стали гарантії безпеки. За словами президента, учасники переговорів обговорили свої підходи до цього питання. Він наголосив, що першим кроком має стати завершення війни, а Україна повинна отримати гарантії безпеки.

Третім результатом стало обговорення ширших форматів подальшої роботи із залученням європейських партнерів.

Наступний етап консультацій відбудеться після поїздки американських представників до Росії. Після їхньої розмови з російською стороною Україна планує повторно узгодити позиції та визначити можливі подальші кроки.

Зустріч української команди з американцями запланована на 12 листопада в Дубліні. 

"Український пріоритет – якнайшвидше закінчення війни достойним миром. Вважаємо, що Європа має бути представлена на всіх етапах реальної дипломатії. Потрібно, щоб Америка мала сильну позицію і так впливала на джерело цієї війни, а саме – на Росію, щоб вона свою війну закінчила", – додав глава держави.

Що відомо про результат фінального дня перемовин в Абу-Дабі?

  •  Переговори в Абу-Дабі відбулись протягом 2 днів – 10 та 11 листопада – за участю української, російської та американської делегацій, а також представників Європи.
  • Представники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф поїдуть 12 листопада до Володимира Путіна в Москву обговорити результати перемовин. Згодом вони зустрінуться з представниками України в Дубліні.
  • Кушнер повідомив про певний прогрес у перемовинах, проте зазначив, що питання територій – досі найскладніше. 
  • Також на переговорах домовились про обмін полоненими, який, за словами Давида Арахамії, може бути одним з найбільших.
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