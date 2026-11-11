Зеленський підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі: обмін полоненими, гарантії безпеки та ширший формат

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати переговорів української делегації з представниками США та Росії, які відбулися в Абу-Дабі. За їхніми підсумками сторони домовилися готувати новий обмін полоненими, обговорили гарантії безпеки для України та можливість залучення європейських партнерів до подальшої дипломатичної роботи.

Про це глава держави розповів у соцмережах за результатами доповіді української команди.

Зеленський виділив три основні підсумки зустрічей. Перший – гуманітарна домовленість щодо підготовки нового обміну полоненими.

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Другим напрямом стали гарантії безпеки. За словами президента, учасники переговорів обговорили свої підходи до цього питання. Він наголосив, що першим кроком має стати завершення війни, а Україна повинна отримати гарантії безпеки.

Третім результатом стало обговорення ширших форматів подальшої роботи із залученням європейських партнерів.

Наступний етап консультацій відбудеться після поїздки американських представників до Росії. Після їхньої розмови з російською стороною Україна планує повторно узгодити позиції та визначити можливі подальші кроки.

Зустріч української команди з американцями запланована на 12 листопада в Дубліні.

"Український пріоритет – якнайшвидше закінчення війни достойним миром. Вважаємо, що Європа має бути представлена на всіх етапах реальної дипломатії. Потрібно, щоб Америка мала сильну позицію і так впливала на джерело цієї війни, а саме – на Росію, щоб вона свою війну закінчила", – додав глава держави.

Що відомо про результат фінального дня перемовин в Абу-Дабі?