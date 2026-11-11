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Умєров назвав головний результат переговорів з Росією і США в ОАЕ

Залишилися невирішені питання. 

Умєров назвав головний результат переговорів з Росією і США в ОАЕ
Рустем Умєров
Фото: скриншот відео

Головним результатом дводенних переговорів з Росією за посередництва США стала домовленість про масштабний обмін полоненими. Зараз триває робота над узгодженням деталей та практичною реалізацією, повідомив очільник української делегації, керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Також обговорили питання досягнення миру і повоєнної відбудови, а першим кроком до цього має бути припинення вогню. Сторони виклали позиції, стосовно яких залишаються суттєві розбіжності. 

«Попереду ще багато складної роботи, але можливості для продовження переговорного процесу є», – сказав Умєров.

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Він подякував ОАЕ за сприяння переговорам, США – за активну участь, а партнерам з Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Єврокомісії та НАТО – за спільну роботу під час перемовного процесу. 

Переговори України, Росії і США

10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися перші з лютого переговори України і Росії за посередництва США. Сторони обговорювали повоєнні гарантії безпеки та відбудову. Залишилися складні невирішені питання – це питання територій. Україна наполягає, що обговорювати їх треба на зустрічі лідерів.

Американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер полетять до Москви, аби зустрітися з Владіміром Путіним та фіналізувати домовленість про обмін. Точне число поки невідоме, але може йтися про звільнення 1000-1500 полонених у кожної зі сторін.

Після Путіна американські перемовники проведуть зустріч з українським лідером, коли той перебуватиме в Ірландії цього тижня. 

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