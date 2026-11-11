Обійшлося без пожежі та постраждалих.

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У Коростені Житомирської області російський безпілотник атакував об’єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок влучання пошкоджена будівля, інформації про постраждалих немає.

Про це повідомив міський голова Коростеня Володимир Москаленко.

За його словами, атака сталася близько 10:00. Попередньо, пожежі на місці влучання не виникло.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Триває обстеження території та встановлення остаточних наслідків атаки.

Міський голова також попередив, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому наразі неможливо передбачити обсяг обмежень електропостачання.