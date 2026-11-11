Reuters: Росія заявила про можливість укласти пакти про ненапад із країнами НАТО

Росія допускає укладення договорів про ненапад з окремими країнами-членами НАТО в межах формування нової системи безпеки в Європі, пише Reuters.

На конференції у Москві представник МЗС РФ Олексій Дробінін представив три можливі варіанти домовленостей.

Перший передбачає створення спільного оборонного союзу або двосторонні угоди про взаємну допомогу, подібні до домовленостей Росії з Білоруссю та Північною Кореєю.

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Другий варіант – політичні зобов’язання не підтримувати противників одне одного в разі агресії. Третій – двосторонні договори про ненапад. За словами Дробініна, такі угоди могли б укладати й окремі члени НАТО, отримуючи додаткові гарантії безпеки від Росії.

Головний переговірник Росії Володимир Мединський заявив, що питання нової системи безпеки Європи було центральною темою дводенних переговорів в Абу-Дабі. За його словами, з американською стороною щодо окремих питань вдалося досягти порозуміння, однак з інших позиції залишаються різними.

Раніше видання The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела повідомляло, що Москва може вимагати скоротити військову присутність НАТО в Європі до рівня 1997 року. Це могло б передбачати виведення військ Альянсу з Польщі, країн Балтії та Фінляндії.

Водночас, за даними The Washington Post, спецпосланець США Джаред Кушнер пропонує використати як модель Ради Росія-НАТО, створеної у 2002 році та призупиненої після російської агресії проти України у 2014 році. Серед цілей такого формату – постійні консультації з питань безпеки, канали зв’язку на випадок криз і підвищення військової прозорості.

У Кремлі наполягали на тристоронньому форматі переговорів за участю України, США та Росії. Водночас американські представники проводили окремі консультації з європейськими партнерами щодо безпеки континенту. Частина європейських політиків вважає, що обговорювати нову архітектуру безпеки слід лише після досягнення прогресу щодо припинення війни в Україні.

Раніше президент Зеленський заявляв, що обговорення нової інфраструктури безпеки між Європою та Росією може бути небезпечним, якщо починати його до визначення умов завершення війни та гарантій безпеки для України.

Переговори в Абу-Дабі. Основне

Переговори в Абу-Дабі відбулись протягом 2 днів – 10 та 11 листопада – за участю української, російської та американської делегацій, а також представників Європи.

Президент Зеленський виділив три основні підсумки зустрічей. Перший – гуманітарна домовленість щодо підготовки нового обміну полоненими.

Другим напрямом стали гарантії безпеки. За словами президента, учасники переговорів обговорили свої підходи до цього питання. Першим кроком має стати завершення війни, а Україна повинна отримати гарантії безпеки.

Третім результатом стало обговорення ширших форматів подальшої роботи із залученням європейських партнерів.

Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер повідомив про певний прогрес у перемовинах, проте зазначив, що питання територій – досі найскладніше.