​У Варшаві пройде інвестиційна конференція ЄС-Україна в межах ReBuild Ukraine

На ній говоритимуть про прискорення відбудови нашої держави і поступову інтеграцію до внутрішнього ринку Євросоюзу.

12 і 13 листопада Європейська комісія спільно з українською владою проведе інвестиційну конференцію ЄС–Україна під час виставки ReBuild Ukraine Expo у Варшаві.

Про це ідеться на сайті Єврокомісії.

Захід відкриють комісарка ЄС із питань розширення Марта Кос та міністр економіки Олександр Кравченко. Головною метою заходу стане обговорення ключових пріоритетів для прискорення відбудови України та її поступової інтеграції до внутрішнього ринку ЄС.

На конференції вперше презентують програму B2G (Business-to-Government), яка діятиме одночасно із традиційними зустрічами бізнесу B2B. Це дозволить компаніям напряму контактувати з потенційними партнерами, фінансовими інституціями і державними органами для створення нових партнерств і пошуку інвестиційних проєктів.

Ключову увагу під час дискусій приділять реформам, які необхідні не лише для вступу до ЄС, а й для покращення інвестиційного клімату. Відповідно до рекомендацій Пакету розширення 2026 року, прогрес у сфері верховенства права, корпоративного управління та боротьби з корупцією допоможе підвищити конкурентоспроможність українського бізнесу. Також учасники заходу обговорять розширення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування, зміцнення енергосектору і підтримку стратегічних галузей, зокрема технологій подвійного призначення.