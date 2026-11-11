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ГУР: Путін призначив ще вісьмох російських суддів на окупованих територіях України

Загалом із 2023 року Росія призначила на ТОТ України 665 суддів.

ГУР: Путін призначив ще вісьмох російських суддів на окупованих територіях України
Фото: ГУР МОУ

Російський диктатор Владімір Путін підписав указ про призначення ще вісьмох суддів до незаконних судових органів на тимчасово окупованих територіях України. Вони працюватимуть упродовж шести років.

Про це повідомило ГУР МОУ.

За даними ГУР, указ №723 Путін підписав 12 жовтня 2026 року. Чотирьох суддів призначили на окупованій частині Донецької області, двох – у Запорізькій області, по одному – на Луганщині та в Севастополі.

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Зокрема, до так званого "верховного суду" на окупованій Донеччині призначили Анастасію Жужгову, Ольгу Клавдеєву та Ольгу Ситнікову. Суддею так званого "гарнізонного військового суду" стала Іслам Туалієв.

На окупованій Луганщині суддею так званого "верховного суду" призначили Владислава Потоцького.

У Запорізькій області до так званого "Мелітопольського міжрайонного суду" призначили Владислава Неклесова, а до "гарнізонного військового суду" – Ідріса Ісраілова.

У Севастополі посаду судді так званого "арбітражного суду" обійняла Оксана Єфременко.

У ГУР зазначають, що окупаційні суди використовують для переслідування українців, зокрема тих, хто чинить опір примусовій паспортизації. Також через ці установи громадян України, за даними розвідки, масово незаконно позбавляють майнових і батьківських прав.

Загалом із 2023 року Росія призначила на тимчасово окупованих територіях України 665 суддів. Із них 38 – у 2026 році.

У розвідці наголошують, що Росія продовжує розширювати систему окупаційних судових органів, які використовують для переслідування українців на захоплених територіях.

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