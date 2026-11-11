Федоров і Єлізаров створили Miltech-компанію Mission Defense Partners

Засновник спецпідрозділу БПЛА Lasar’s Group Павло Єлізаров разом з ексміністром оборони Михайлом Федоровим створили Miltech-компанію Mission Defense Partners (MDP). Про це Єлізаров розповів в інтерв’ю DOU.

За словами Єлізарова, ідея створення компанії виникла після того, як стало зрозуміло, що Федоров не повернеться на посаду міністра оборони.

«Коли стало зрозуміло, що Федорова не збираються повертати на посаду, ми зустрілися й домовилися створити Miltech-компанію, яка буде базуватися на основі нашого цивільного виробництва. Тобто компанію нового рівня, яка рухатиме всю українську оборонну промисловість вперед. Мовляв, будемо наймати розумних людей, які сьогодні не знаходяться в Силах оборони. Почнемо працювати на міжнародному рівні, будемо залучати інвестиції для українських стартапів та сучасні іноземні технології, які дозволять нам модернізувати наші дрони, щоб ефективніше боротися з росіянами», — розповів Єлізаров.

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У MDP троє співвласників. Єлізарову належить приблизно третина компанії, тоді як ім’я третього партнера поки не розголошують. Він уточнив, що нову компанію він створював уже як цивільна особа після звільнення з Повітряних сил.

Одним із пріоритетів компанії стане розвиток програмного забезпечення та штучного інтелекту для безпілотників. Єлізаров зазначив, що Україна досягла певної технологічної межі у швидкості дронів, тому подальший розвиток безпілотних систем залежатиме й від програмних рішень.

MDP також займатиметься інвестиціями в українські стартапи.

«У нашій оборонній компанії для цього є окремий напрям, який займається інвестиціями в стартапи. Нас цікавлять, наприклад, технології донаведення дронів у повітрі, рішення для протиповітряної оборони. Одна з найболючіших тем зараз — ракети малої дальності», — зазначив Єлізаров.

Серед актуальних завдань він назвав розробку недорогої ракети для перехоплення російських ударних дронів типу «Шахед».

«Наше завдання — розробити всепогодну ракету для знищення «шахедів». І принципово важливо, щоб вона була недорогою. Умовно, ракета має коштувати 20–25 тисяч доларів і водночас ефективно працювати в туман, дощ і вітер. Щойно ми розв’яжемо цю задачу, Lasarʼs Group зможе їх використовувати», — розповів він.

Єлізаров також повідомив, що разом із Федоровим відвідав Італію та США, де вони провели переговори, зокрема з американською компанією Palantir.

«Над цим зараз і працює Федоров. Через це ми були в Італії, про що всі знають. Ходили чутки, нібито Федоров усе кинув й заробляє в Італії гроші. Насправді він провів там два дні, я був з ним. Потім ми рушили у США на переговори. Михайло провів зустріч із Palantir, на якій обговорювали виділення коштів у межах інвестиційної програми для українських стартапів. Сподіваюся, найближчим часом усі угоди з Palantir будуть підписані, компанія виділить фінансування», — зазначив він.

Крім того, співзасновник MDP висловився за спрощення процедур експорту українських оборонних технологій до країн-партнерів ЄС і НАТО.

«Звичайно, певний контроль потрібен. Держава має стежити, щоб українські технології не потрапили до рук терористів, наркоторговців чи інших злочинців. Для цього існують механізми експортного контролю, як ITAR у США. У нас теж є процедура. Але для певних країн-партнерів ЄС і НАТО її варто було б зробити значно простішою. Щоб просто повідомляти орган експортного контролю про укладений договір і кількість поставлених виробів. А не чекати дозволів. І все — в Україну надходила б валюта, якої нам сьогодні так бракує. Зараз наше виробництво завантажене лише на 30%. Чому ми не можемо використати решту 70% потужностей, виготовити додаткову продукцію й продати її за кордон?», — зазначив Єлізаров.

Нагадаємо, 16 липня полковник Павло Єлізаров (Лазарь) написав рапорт про звільнення з посади заступника командувача Повітряних Сил. У дописі в Facebook він аргументував це рішення звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони.