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Російські дрони атакували Яготин на Київщині: є загиблий і поранені

Внаслідок ударів пошкоджені два житлові будинки, дитячі садки, автомобіль та нежитлове приміщення.

Російські дрони атакували Яготин на Київщині: є загиблий і поранені
вибух
Фото: Житомирська ОВА

Удень російські ударні безпілотники знову атакували Яготин Бориспільського району Київської області. Внаслідок обстрілу є загиблий і поранені.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, у будівлях двох дитячих садків вибило вікна. Завтра заклади працюватимуть дистанційно.

Також пошкоджені два житлові будинки, автомобіль і нежитлове приміщення значної площі. На місці триває ліквідація пожежі та усунення наслідків удару.

Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють.

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