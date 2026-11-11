Російські дрони атакували Яготин на Київщині: є загиблий і поранені

Внаслідок ударів пошкоджені два житлові будинки, дитячі садки, автомобіль та нежитлове приміщення.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Удень російські ударні безпілотники знову атакували Яготин Бориспільського району Київської області. Внаслідок обстрілу є загиблий і поранені.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, у будівлях двох дитячих садків вибило вікна. Завтра заклади працюватимуть дистанційно.

Також пошкоджені два житлові будинки, автомобіль і нежитлове приміщення значної площі. На місці триває ліквідація пожежі та усунення наслідків удару.

Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють.