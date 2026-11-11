Російські дрони атакували Яготин на Київщині: є загиблий і поранені

Удень російські ударні безпілотники знову атакували Яготин Бориспільського району Київської області. Внаслідок обстрілу є загиблий і поранені.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, у будівлях двох дитячих садків вибило вікна. Завтра заклади працюватимуть дистанційно.
Також пошкоджені два житлові будинки, автомобіль і нежитлове приміщення значної площі. На місці триває ліквідація пожежі та усунення наслідків удару.
Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють.
- Уранці російський безпілотник влучив у територію ліцею в Яготині Київської області. На момент атаки в укритті закладу перебувала 171 дитина, а також учителі та інші працівники.