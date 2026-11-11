Зеленський закликав Європу врахувати загрози з боку РФ для морських шляхів після блокади Чорного моря

Світ потребує нового підходу до безпеки та оборони, адже сучасні війни змінюють уявлення про загрози. Зокрема, Росія може спробувати заблокувати морські шляхи в Балтійському морі за прикладом Чорного моря.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Данії – Фолькетингу.

За словами глави держави, ще у 2022 році важко було уявити появу так званих кілзон, у яких дешеві безпілотники здатні знищувати практично все.

Реклама

Зеленський також звернув увагу на події на Близькому Сході. Після початку бомбардувань Ірану сили іранського режиму та їхні союзники перетворили природні морські шляхи на інструмент тиску на сусідні країни та весь світ.

"І цього року на Близькому Сході сталося ще дещо – дещо небезпечне, що змінило наше уявлення про війну. Після того як почалися бомбардування Ірану, сили іранського режиму та їхні союзники перетворили природні морські шляхи на зброю проти своїх сусідів і проти всього світу", – зазначив Президент.

Глава держави додає, що події в Ормузькій протоці спричинили зростання цін на енергоносії та посилили кризу вартості життя у світі.

Він наголосив, що важливі морські шляхи мають значення не лише для прибережних держав, а й для сотень мільйонів людей в інших країнах.

"Від російської блокади Чорного моря страждають не лише в Україні, а й далеко за її межами, від Єгипту до країн Південної Азії", – сказав Зеленський.

Глава держави закликав замислитися над тим, що станеться, якщо Росія спробує повторити такий сценарій у Балтійському морі або якщо інші держави намагатимуться блокувати важливі морські шляхи в різних частинах світу.

"А що буде, якщо Росія спробує зробити те саме в Балтійському морі? Що буде, якщо хтось спробує повторити те, що сталося в Ормузькій протоці, – цього разу на інших важливих морських шляхах і в протоках по всьому світові? І хто захищатиме європейські інтереси?" — запитав президент.