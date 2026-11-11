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Із прифронтової Новоіванівки на Запоріжжі вдалося евакуювати літнє подружжя із собакою

Поліцейські та капелани також доставили жителям громади необхідні ліки.

Із прифронтової Новоіванівки на Запоріжжі вдалося евакуювати літнє подружжя із собакою
Фото: стопкадр з відео

Із прифронтової Новоіванівки Запорізької області евакуювали літнє подружжя. Микола та Світлана виїхали до Запоріжжя разом зі своїм собакою, оскільки більше не могли терпіти постійні обстріли.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, подружжя заздалегідь зібрало речі й чекало на евакуацію від самого ранку. Допомогти людям виїхати прибули поліцейські та капелани. Вони також доставили місцевим жителям базові ліки.

У громаді майже не залишилося вцілілих будинків. Російські війська руйнують житло, інфраструктуру та логістичні шляхи. Через пошкоджені дороги й наближення холодів евакуювати людей стає дедалі складніше.

До місцевих жителів не виїжджає швидка допомога, не працюють магазини та аптеки. Поліцейські закликають тих, хто досі залишається в небезпеці, не зволікати з евакуацією.

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