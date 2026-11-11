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G7 зробила спільну заяву щодо України: обіцяє підтримку і посилення санкцій проти РФ

Партнери засудили допомогу для РФ від Китаю, КНДР та Ірану.

G7 зробила спільну заяву щодо України: обіцяє підтримку і посилення санкцій проти РФ
G7
Фото: НАЗК

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» та висока представниця ЄС провели зустріч у Парижі під головуванням Франції та ухвалили спільну заяву щодо підтримки України.

Як ідеться в заяві, оприлюдненій на сайті британського уряду, країни G7 підтвердили підтримку українського народу в захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності. «Велика сімка» засудила російські удари по житлових будинках, цивільній інфраструктурі й культурній спадщині, а також обстріли цивільного судноплавства в Чорному морі, які загрожують світовій продовольчій безпеці.

Дипломати підтримали зусилля США щодо переговорів і наголосили на важливості досягнення повного і взаємного припинення вогню. Першим кроком до справедливого миру вони назвали зупинку атак на енергетичну інфраструктуру та в Чорному морі. У заяві також ідеться, що переговори про майбутню безпеку Європи повинні відбуватися за участю європейських країн.

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«Ми визнали необхідність скоординованого підходу до вирішення нагальних фінансових потреб України на 2027 рік і подальший період з метою підтримки нашої держави. Ми засудили надання Російській Федерації військової допомоги з боку Північної Кореї та Ірану, а також постачання Китаєм зброї, надання військової підготовки й передачу компонентів подвійного призначення, що уможливлює продовження війни. Ми чітко заявили про свій намір і надалі вживати заходів щодо цих країн», - ідеться в документі.

Також «Група семи» обговорила посилення тиску на російську економіку і підтвердила зобов’язання лідерів тісно координувати дії щодо санкцій проти Росії. 

«Ми знову наголосили на нашій рішучості зосередити увагу на суднах, що ходять під фальшивими прапорами або не мають державної приналежності, а також на суб’єктах, які забезпечують функціонування цієї системи — страховиках, нафтотрейдерах і посередниках, — щоб ефективніше протидіяти «тіньовому флоту», який використовується для обходу санкцій», - зазначено в заяві.

Також партнери вирішили збільшити фінансову та матеріальну допомогу для підтримки енергетичної безпеки України в зимовий період. 

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