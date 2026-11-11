Це стало новим рекордом для цього НРК

Український наземний роботизований комплекс MAUL від компанії AIDronesUA під час виконання бойового завдання з евакуації пораненого розігнався до 90 км/год. Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на генерального директора компанії Костянтина Гущу.

Про це він повідомив під час демонстраційного заходу в межах European Defence Innovation Forum 2026 у Нідерландах.

«Шість днів тому ми отримали рекорд Першого медичного батальйону на бойовій місії: 90 кілометрів на годину, коли MAUL поспішав до пораненого, щоб врятувати його. З пораненим швидкість була 78 кілометрів на годину», — зазначив Костянтин Гуща.

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Він додав, що висока швидкість роботизованої платформи має вирішальне значення для порятунку військових. Конструкція MAUL передбачає компроміс між швидкісними характеристиками та рівнем захисту. Розробники зосередилися на тому, щоб платформа могла якомога швидше залишати небезпечні ділянки фронту та водночас зберігала необхідне бронювання.

Інженери AIDronesUA продовжують удосконалювати комплекс з урахуванням досвіду його застосування на передовій. За словами Гущі, після отримання зауважень від операторів, командирів і керівників евакуаційних місій команда вносить зміни до конструкції. Зазвичай цикл оновлення займає від трьох до чотирьох тижнів.

Окрему увагу розробники приділяють захисту MAUL від російських FPV-дронів. Зокрема, компанія працює над поглибленою інтеграцією засобів радіоелектронної боротьби, випробовує компактні сіткомети для перехоплення безпілотників і розробляє можливість встановлення сканера частот FPV.

Ще одним напрямком модернізації є впровадження медичних систем моніторингу. Вони мають забезпечити контроль життєвих показників пораненого безпосередньо під час транспортування. Водночас подробиці цієї розробки поки не оприлюднюють.

Крім того, AIDronesUA розширює міжнародну співпрацю зі шведською компанією Njord Technology. Сторони вже створили спільну юридичну особу та готуються до розгортання виробничих потужностей.

MAUL — евакуаційний наземний роботизований комплекс, який AIDronesUA розробляла у взаємодії з Першим окремим медичним батальйоном. За даними підрозділу, станом на серпень 2026 року максимальна швидкість комплексу під час бойової місії становила 82 км/год без пораненого та 64 км/год із пораненим на борту. Середня швидкість під час евакуацій — 30-40 км/год. Максимальна відстань, яку подолав MAUL під час однієї з місій — 110 км. Запас ходу, зазначають у батальйоні, фактично обмежений місткістю паливного бака.

За даними Першого окремого медичного батальйону, 51,9%, наземного роботизованого комплексу MAUL із евакуації поранених завершилися їхньою передачею на подальші етапи медичної допомоги.