Tencore готує до серійного виробництва модулі AI KIT для автономного керування НРК

Українська компанія Tencore готує модуль штучного інтелекту AI KIT для НРК до серійного виробництва та масштабування. Можливості розробки продемонстрували під час European Defence Innovation Forum 2026 у Нідерландах. Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на генерального директора Tencore Максима Васильченка.

За його словами, попередня версія AI KIT уже пройшла перевірку безпосередньо в бойових умовах. Понад 20 комплектів передали військовим підрозділам для практичного використання. Цьому передували внутрішні та полігонні випробування, проведені розробником.

Наразі компанія готує до відправлення більшу партію — 210 модулів. За словами Максима Васильченка, їх отримають як підрозділи, які вже випробували систему, так і ті, що отримали рекомендації від інших військових.

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AI KIT є повністю власною розробкою компанії. Усі компоненти системи об'єднані в один автономний блок. Вперше модуль публічно представили в липні 2026 року.

Основне призначення системи — забезпечити продовження місії НРК після втрати зв’язку з оператором і навігаційних координат. У разі придушення сигналу противником або виникнення інших перешкод НРК здатний самостійно визначити втрату зв’язку та продовжити рух відповідно до заздалегідь запрограмованих алгоритмів. Це дає змогу не переривати виконання завдання через обставини, які неможливо точно передбачити під час планування маршруту, розповіли у компанії.

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Перше бойове застосування НРК з AI KIT відбулося влітку 2026 року. За словами CEO Tencore, робот успішно подолав необхідну дистанцію та виконав поставлене завдання. Протягом року розробники вдосконалювали алгоритми комп’ютерного зору, адаптуючи їх до різних сезонів і типів місцевості, характерних для фронту.

На початковому етапі систему навчали розрізняти снігові колії та бездоріжжя. Навесні увагу зосередили на пересуванні лісовими дорогами, через лісосмуги та розбитими шляхами. Нині інженери працюють над розширенням можливостей розпізнавання об’єктів. Зокрема, AI KIT має навчитися визначати потенційні перешкоди на маршруті та оцінювати ймовірність мінної небезпеки. Система повинна не лише ідентифікувати невідомий предмет, а й повідомляти оператору, що саме вона виявила. На основі оцінки ймовірності алгоритми зможуть визначати подальші дії.

Нещодавно компанія повідомила, що модуль став частиною технологічного середовища Tencore Ecosystem, що об’єднує чотири класи серійних наземних роботизованих платформ для військових і цивільних завдань.

Крім цього, Tencore додала до модуля підтримку денних RGB-камер, що дає змогу використовувати його як за слабкого освітлення, так і вдень.

Наступним напрямом роботи Tencore стане інтеграція AI KIT у наземні роботизовані комплекси інших українських виробників. Спочатку компанія планує встановлювати модуль на власні платформи «Матільда» та «ТОР», після чого пропонуватиме його іншим розробникам і військовим користувачам.

Презентацію масштабного оновлення — AI KIT 2.0 — запланували на весну 2027 року. Нова версія матиме розширені функціональні можливості та значно більший обсяг пам’яті. Це дозволить використовувати складніші моделі штучного інтелекту безпосередньо на борту наземних роботизованих платформ, зазначив Максим Васильченко.