Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранені шестеро людей

Російські війська понад десять разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранені шестеро людей
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня 11 листопада російські військові атакували Павлоградський, Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини. Поранень дістали шестеро людей, серед них є чоловік у тяжкому стані.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді внаслідок атаки пошкоджене підприємство. Поранень дістали 51-річні чоловік і жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині російські війська били по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджений автомобіль. До лікарні доправили трьох людей: 59-річного чоловіка та жінок віком 53 і 44 роки. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

У Синельниківському районі під ударом опинилася Межівська громада. Там у тяжкому стані госпіталізували 69-річного чоловіка.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies