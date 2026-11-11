На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранені шестеро людей

Упродовж дня 11 листопада російські військові атакували Павлоградський, Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини. Поранень дістали шестеро людей, серед них є чоловік у тяжкому стані.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Павлограді внаслідок атаки пошкоджене підприємство. Поранень дістали 51-річні чоловік і жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.
На Нікопольщині російські війська били по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджений автомобіль. До лікарні доправили трьох людей: 59-річного чоловіка та жінок віком 53 і 44 роки. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
У Синельниківському районі під ударом опинилася Межівська громада. Там у тяжкому стані госпіталізували 69-річного чоловіка.
- Російські війська вночі атакували реактивними безпілотниками об'єкт Групи "Нафтогаз" на Дніпропетровщині. Внаслідок удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.