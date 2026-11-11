Підполковника ЗСУ викрили на вимаганні частини винагород військових за знищену ворожу техніку

Це перший задокументований в Україні випадок вимагання вигоди за такі виплати.

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Правоохоронці викрили підполковника ЗСУ, який вимагав частину винагород військових за знищену ворожу техніку. Це перший в Україні задокументований випадок вимагання неправомірної вигоди за оформлення таких виплат.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний обіймав посаду старшого офіцера групи вивчення та впровадження досвіду управління безпілотних систем однієї з військових частин ЗСУ. Він входив до складу робочої групи, яка підтверджувала результати ураження ворожої техніки під час бойових дій.

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Використовуючи своє службове становище, фігурант вирішив налагодити систематичне одержання неправомірної вигоди від військовослужбовців підпорядкованих підрозділів. За безперешкодне оформлення документів і видання наказів, необхідних для отримання виплат, він вимагав частину винагород військових.

У вересні 2026 року під час зустрічі в Павлограді підозрюваний вимагав від заступника командира одного з підрозділів 20% від загальної суми винагород за знищену техніку противника.

Загалом військовослужбовці підрозділу мали отримати близько 2 млн грн. Із цих коштів офіцер вимагав 380 тис грн за забезпечення своєчасного оформлення документів для виплат.

Суд обрав військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 998 тис. грн. Також подано клопотання про накладення арешту на мобільний телефон та автомобіль Lexus.