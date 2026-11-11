На Буковині судитимуть чоловіка, який намагався ввезти майже тонну кратому під виглядом чаю матча

Для нелегального перевезення він залучив двох водіїв мікроавтобусів, які не знали справжнього вмісту вантажу.

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На Буковині судитимуть 43-річного чоловіка, якого обвинувачують в організації контрабанди понад 942 кілограмів кратому. Речовину намагалися ввезти в Україну під виглядом чаю матча.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, вантаж доправили з Південно-Східної Азії до Румунії. Звідти чоловік організував його перевезення в Україну, залучивши двох водіїв мікроавтобусів. Їм він повідомив, що вони перевозять чай матча.

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В одному випадку вантаж супроводжували документами з позначкою "MATCHA TEA", в іншому – частину товару приховали серед посилок і сумок. Сам організатор їхав окремим автомобілем.

11 серпня 2026 року на пункті пропуску "Порубне-Сірет" водії обрали "зелений коридор". Однак під час митного огляду працівники Чернівецької митниці виявили 30 коробок із 195 упаковками зеленого порошку.

Експертиза встановила, що це подрібнене листя рослини Mitragyna speciosa (кратом) загальною масою понад 942 кілограми. В Україні обіг цієї речовини обмежений.

Чоловіка обвинувачують у контрабанді наркотичних засобів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт скерували до суду.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.