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До 10 років позбавлення волі засудили ексвиконувача обов’язків керівника порту «Чорноморськ»

Суд визнав його винним у отриманні 250 тисяч доларів.

До 10 років позбавлення волі засудили ексвиконувача обов’язків керівника порту «Чорноморськ»
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 10 листопада колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому виконувачу обов’язків керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ».

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та Вищому антикорупційному суді, його визнали винним у вимаганні та отриманні 250 тис. доларів США неправомірної вигоди від приватного підприємця за схвалення комітетом кредиторів, серед яких було і вказане державне підприємство, плану санації боржника – суб’єкта господарювання, а також за вчинення інших дій (ч. 4 ст. 368 КК України).

На момент вчинення злочину справа про банкрутство товариства розглядалась в одному з господарських судів, і схвалення плану санації за умови затвердження її судом дало б змогу інвестору відновити господарську діяльність на території порту підприємства-боржника.

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Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, зокрема 1/2 частини нежитлового приміщення, земельну ділянку, автомобіль Volkswagen Touareg 2007 року випуску та 2 тисячі доларів США.

Крім того, суд призначив додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати керівні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій (незалежно від форм власності), строком на 3 роки.

Суд змінив запобіжний захід засудженому із застави на тримання під вартою. Екскерівника взяли під варту в залі суду.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не оскаржать в апеляції.

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