ЗМІ: Омський НПЗ атакували безпілотники

В російському місті понад 8 годин тривала тривога через атаку безпілотників

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В російському Омську понад 8 годин тривала повітряна тривога. Місто атакували безпілотники, під ударом був Омський НПЗ.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Омський НПЗ розташованому за дві з половиною тисячі кілометрів від України. Ввечері, 11 листопада, в Exilenova+ повідомили, що один із найбільших НПЗ Росії зазнав ураження.

На території промислової зони виникла масштабна пожежа.

Підприємство входить до структури «Газпром нефти» та має проєктну потужність переробки понад 21 млн тонн сирої нафти на рік. Це близько 10% від загального обсягу нафтопереробки Росії

Омський НПЗ уже зазнавав уражень у липні та жовтні цього року. Після попередньої атаки в липні підприємство було змушене зупиняти переробку через пошкодження ключового обладнання.