Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Омський НПЗ атакували безпілотники

В російському місті понад 8 годин тривала тривога через атаку безпілотників

ЗМІ: Омський НПЗ атакували безпілотники
Фото: телеграм Exilenova+

В російському Омську понад 8 годин тривала повітряна тривога. Місто атакували безпілотники, під ударом був Омський НПЗ. 

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Омський НПЗ розташованому за дві з половиною тисячі кілометрів від України. Ввечері, 11 листопада, в Exilenova+ повідомили, що один із найбільших НПЗ Росії зазнав ураження.

На території промислової зони виникла масштабна пожежа. 

Підприємство входить до структури «Газпром нефти» та має проєктну потужність переробки понад 21 млн тонн сирої нафти на рік. Це близько 10% від загального обсягу нафтопереробки Росії

Омський НПЗ уже зазнавав уражень у липні та жовтні цього року. Після попередньої атаки в липні підприємство було змушене зупиняти переробку через пошкодження ключового обладнання.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies