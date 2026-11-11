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Проти TikTok в Іспанії почали розслідування через відео із сексуальним насильством над дітьми

Дописи зі скандальним вмістом встигли набрати мільйони переглядів.

Проти TikTok в Іспанії почали розслідування через відео із сексуальним насильством над дітьми
TikTok
Фото: pixabay

Іспанські прокурори розпочали розслідування щодо платформи TikTok через підозру у виготовленні та поширенні матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми.

Справу відкрили на підставі скарги ресурсу з перевірки фактів Maldita.es, передає «Європейська правда» з посиланням на Rapporteur. 

Журналісти оприлюднили звіт, у якому виявили понад тисячу дописів у TikTok із вмістом, що демонструвало сексуальне насильство над неповнолітніми. Ці пости встигли набрати мільйони переглядів.

Після оприлюднення цієї інформації міністерка у справах молоді Сіра Рего закликала правоохоронців негайно відреагувати на ситуацію і затребувала термінову зустріч із представниками платформи.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що жодна соцмережа не може стояти понад законом.

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