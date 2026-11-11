Вірменію позбавили права голосу в ОДКБ

Це сталося через невиконання зобов'язань і несплату внесків.

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Вірменію позбавили права голосу в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Російська сторона заявила, що рішення вже ухвалили, а незабаром про нього офіційно оголосить відповідальний секретар організації, передає «Настоящее время».

Причиною називають невиконання Єреваном своїх зобов'язань упродовж кількох років. Окрім втрати права голосу, Вірменія більше не може призначати своїх представників на відповідальні посади в ОДКБ.