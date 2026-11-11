Вірменію позбавили права голосу в ОДКБ

Вірменію позбавили права голосу в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Російська сторона заявила, що рішення вже ухвалили, а незабаром про нього офіційно оголосить відповідальний секретар організації, передає «Настоящее время».
Причиною називають невиконання Єреваном своїх зобов'язань упродовж кількох років. Окрім втрати права голосу, Вірменія більше не може призначати своїх представників на відповідальні посади в ОДКБ.
- Вірменія заморозила участь в організації у 2024 році після повернення Карабаху під контроль Азербайджану, звинувативши партнерів у невиконанні союзницьких зобов'язань. Згодом керівництво країни заявило про намір вийти з блоку.
- Єреван офіційно не ініціював процедуру виходу, однак припинив сплачувати членські внески.
- У червні цього року прем'єр-міністр Нікол Пашинян підтвердив відмову від фінансування організації, після чого в Росії заявили про підготовку заходів проти Вірменії.