Президент Зеленський прибув до столиці Ірландії запланована зустріч із спецпосланцями Віткоффом і Кушнером

Президент України Володимир Зеленський прибув до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти. Візит до Ірландії триватиме два дні.
Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.
За словами Зеленського, на сьогодні та завтра заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами. Загалом він планує провести переговори з близько 20 лідерами.
Також президент візьме участь в інавгураційній пленарній сесії саміту Європейської політичної спільноти.
Окремо запланована зустріч щодо дипломатії з американською переговорною командою, до якої входять Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
"Працюємо, щоб мир був ближчим. Дякую всім, хто допомагає та підтримує Україну", – написав Зеленський.
- Переговори в Абу-Дабі відбулись протягом 2 днів – 10 та 11 листопада – за участю української, російської та американської делегацій, а також представників Європи.
- Президент Зеленський виділив три основні підсумки зустрічей. Перший – гуманітарна домовленість щодо підготовки нового обміну полоненими.
- Другим напрямом стали гарантії безпеки. За словами президента, учасники переговорів обговорили свої підходи до цього питання. Першим кроком має стати завершення війни, а Україна повинна отримати гарантії безпеки.
- Третім результатом стало обговорення ширших форматів подальшої роботи із залученням європейських партнерів.
- Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер повідомив про певний прогрес у перемовинах, проте зазначив, що питання територій – досі найскладніше.
- Представники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф поїдуть 12 листопада до Володимира Путіна в Москву обговорити результати перемовин. Згодом вони зустрінуться з представниками України в Дубліні.