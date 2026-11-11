Президент Зеленський прибув до столиці Ірландії запланована зустріч із спецпосланцями Віткоффом і Кушнером

Президент України прибув до Дубліна на IX саміт Європейської політичної спільноти.

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти. Візит до Ірландії триватиме два дні.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

За словами Зеленського, на сьогодні та завтра заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами. Загалом він планує провести переговори з близько 20 лідерами.

Також президент візьме участь в інавгураційній пленарній сесії саміту Європейської політичної спільноти.

Окремо запланована зустріч щодо дипломатії з американською переговорною командою, до якої входять Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

"Працюємо, щоб мир був ближчим. Дякую всім, хто допомагає та підтримує Україну", – написав Зеленський.

Переговори в Абу-Дабі відбулись протягом 2 днів – 10 та 11 листопада – за участю української, російської та американської делегацій, а також представників Європи.

Президент Зеленський виділив три основні підсумки зустрічей. Перший – гуманітарна домовленість щодо підготовки нового обміну полоненими.

Другим напрямом стали гарантії безпеки. За словами президента, учасники переговорів обговорили свої підходи до цього питання. Першим кроком має стати завершення війни, а Україна повинна отримати гарантії безпеки.

Третім результатом стало обговорення ширших форматів подальшої роботи із залученням європейських партнерів.

Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер повідомив про певний прогрес у перемовинах, проте зазначив, що питання територій – досі найскладніше.