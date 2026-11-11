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ANSA: Італія може обмежити постачання Україні ракет Aster для систем ППО SAMP/T

Водночас наступний пакет допомоги може містити генератори й обладнання для енергетики.

ANSA: Італія може обмежити постачання Україні ракет Aster для систем ППО SAMP/T
ЗРК Система SAMP/T
Фото: babel.ua

Італія може зіткнутися з обмеженими можливостями подальшого постачання Україні ракет Aster для зенітно-ракетних комплексів SAMP/T. Причинами є необхідність зберігати власні запаси озброєння та труднощі з нарощуванням виробництва.

Про це повідомляє агентство ANSA.

За даними видання, до наступного засекреченого пакета військової допомоги Україні можуть увійти компоненти для підтримання оперативної спроможності вже переданої українській стороні франко-італійської системи ППО SAMP/T. Водночас запаси ракет Aster для цих комплексів можуть скорочуватися, що обмежуватиме можливості їх подальшого постачання.

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"Я все одно не можу розкривати вміст пакета", – заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, коментуючи майбутню допомогу.

ANSA не виключає фактичного призупинення Італією постачання таких ракет. Раніше подібне рішення щодо систем Patriot ухвалила Німеччина.

Серед можливих причин обмежень – потреба захищати національну безпеку та зберігати власні запаси озброєння. Також італійська оборонна промисловість має обмежені можливості оперативно збільшити виробництво.

Попри це, військова підтримка України триватиме. За даними ANSA, значну частину наступного пакета допомоги можуть становити генератори та обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, напередодні зимового періоду.

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