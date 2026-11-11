Індія спростила візові правила для туристів, студентів і бізнесу

Країна зменшила кількість підкатегорій віз, а також скоротила анкету для заявників.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Індія оновила свою візову систему, аби залучити більше туристів, студентів, іноземних пацієнтів та представників бізнесу.

Міністерство внутрішніх справ країни зменшило кількість основних категорій віз із 13 до 9, а підкатегорій — із 49 до 23, передає Bloomberg.

Окрім цього, влада скоротила анкету для заявників, зменшивши кількість обов'язкових полів для заповнення на 65-70%.

Уряд також усунув дублювання між різними типами віз і зробив систему зрозумілішою для мандрівників. Влада очікує, що ці зміни пришвидшать розгляд заявок, знімуть плутанину під час вибору категорії візи і збільшать приплив іноземців.

Оновлення відбулося на тлі зростання популярності Індії як туристичного напрямку, а також як центру доступної медицини й освіти. Загалом країна прагне зробити візові процедури зручнішими і стимулювати економічні зв'язки зі світом.