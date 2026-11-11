Іран атакував судноплавні навігаційні системи в Омані

Це матиме вплив на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці.

Іран атакував навігаційні системи суден на оманському острові Дідамар в Ормузькій протоці. Це свідчить про здатність Тегерана атакувати інфраструктуру, яка використовується для відновлення потоків нафти в Перській затоці.

Про це пише Reuters, з посиланням на обізнані джерела.

Експортери країн Перської затоки дедалі частіше використовують обхідні шляхи для збільшення потоків нафти через Ормуз, такі як перевалка з судна на судно біля узбережжя Оману та Об'єднаних Арабських Еміратів.

За даними видання, напади на острів Дідамар, ймовірно, матимуть обмежений вплив на комерційне судноплавство в протоці.

Ці атаки відбуваються на тлі відновлення експорту нафти з країн Перської затоки до понад 80% від довоєнного рівня у вересні та жовтні, чому сприяли військові потоки через протоку, що здійснювалися за підтримки США, та збільшення експорту Саудівської Аравії через порт Янбу на Червоному морі.