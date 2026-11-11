Іран атакував судноплавні навігаційні системи в Омані

Іран атакував навігаційні системи суден на оманському острові Дідамар в Ормузькій протоці. Це свідчить про здатність Тегерана атакувати інфраструктуру, яка використовується для відновлення потоків нафти в Перській затоці.
Про це пише Reuters, з посиланням на обізнані джерела.
Експортери країн Перської затоки дедалі частіше використовують обхідні шляхи для збільшення потоків нафти через Ормуз, такі як перевалка з судна на судно біля узбережжя Оману та Об'єднаних Арабських Еміратів.
За даними видання, напади на острів Дідамар, ймовірно, матимуть обмежений вплив на комерційне судноплавство в протоці.
Ці атаки відбуваються на тлі відновлення експорту нафти з країн Перської затоки до понад 80% від довоєнного рівня у вересні та жовтні, чому сприяли військові потоки через протоку, що здійснювалися за підтримки США, та збільшення експорту Саудівської Аравії через порт Янбу на Червоному морі.
- США не планують нових ударів по Ірану, але посилюватимуть економічний тиск. Вашингтон наразі не вважає можливим прийняття вимог Тегерана.