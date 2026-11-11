Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСвіт

Іран атакував судноплавні навігаційні системи в Омані

Це матиме вплив на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці.

Іран атакував судноплавні навігаційні системи в Омані
Ілюстративне фото
Фото: x.com/UK_MTO

 Іран атакував навігаційні системи суден на оманському острові Дідамар в Ормузькій протоці. Це свідчить про здатність Тегерана атакувати інфраструктуру, яка використовується для відновлення потоків нафти в Перській затоці.

Про це пише Reuters, з посиланням на обізнані джерела.

Експортери країн Перської затоки дедалі частіше використовують обхідні шляхи для збільшення потоків нафти через Ормуз, такі як перевалка з судна на судно біля узбережжя Оману та Об'єднаних Арабських Еміратів.

За даними видання, напади на острів Дідамар, ймовірно, матимуть обмежений вплив на комерційне судноплавство в протоці.

Ці атаки відбуваються на тлі відновлення експорту нафти з країн Перської затоки до понад 80% від довоєнного рівня у вересні та жовтні, чому сприяли військові потоки через протоку, що здійснювалися за підтримки США, та збільшення експорту Саудівської Аравії через порт Янбу на Червоному морі.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies