Генштаб: 149 боїв відбулося на фронті від початку доби

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Від початку доби 11 листопада на фронті відбулося 149 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 61 авіаційний удар, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5466 дронів-камікадзе та здійснив 1860 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали два авіаудари, скинули чотири КАБ, та здійснили 99 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з них шість — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував позиції наших підрозділів у бік населеного пункту Мала Вовча.

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Лиману. Один ворожий штурм триває.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих штурмів: у районі Костянтинівки, Розкішного, Торецького, Софіївки, Вільного та у бік населених пунктів Миколайпілля, Кучерів Яр.

Шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Водянське, Новомиколаївка та в бік Сергіївки.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 42 окупанта, 16 - поранено; знищено дві одиниці автомобільної техніки, дві гармати, сім спеціальних засобів, один пункт управління БпЛА та 76 укритів противника. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, одну гармату, два спеціальні засоби, три пункти управління БпЛА та 134 укриттів противника. Знищено або подавлено 312 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак біля Воздвижівки, Верхньої Терси, Білогір’я, Малої Токмачки та у бік населеного пункту Рівне.

На Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.