Двоє працівників ДСНС загинули під час ліквідації пожежі внаслідок ворожої атаки в Яготині на Київщині

Ще двох рятувальників госпіталізували.

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У Яготині на Київщині внаслідок повторних російських ударів, 11 листопада, під час ліквідації пожежі загинули два працівники ДСНС Олександр Бондаренко та Юрій Литовченко. Ще двоє рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували.

Про це повідомили в ДСНС України.

Олександр Бондаренко - майор служби цивільного захисту, начальник 24 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області. 25 років присвятив пожежно-рятувальній справі.

Юрій Литовченко - головний майстер-сержант служби цивільного захисту, водій 28 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області. Понад 30 років свого життя віддав професії рятувальника.