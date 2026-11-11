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Двоє працівників ДСНС загинули під час ліквідації пожежі внаслідок ворожої атаки в Яготині на Київщині

Ще двох рятувальників госпіталізували.

Двоє працівників ДСНС загинули під час ліквідації пожежі внаслідок ворожої атаки в Яготині на Київщині
Фото: ДСНС України/Telegram

У Яготині на Київщині внаслідок повторних російських ударів, 11 листопада, під час ліквідації пожежі загинули два працівники ДСНС Олександр Бондаренко та  Юрій Литовченко. Ще двоє рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували. 

Про це повідомили в ДСНС України.

Олександр Бондаренко - майор служби цивільного захисту, начальник 24 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області. 25 років присвятив пожежно-рятувальній справі.  

Юрій Литовченко - головний майстер-сержант служби цивільного захисту, водій 28 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області. Понад 30 років свого життя віддав професії рятувальника. 

  • Уранці російський безпілотник влучив у територію ліцею в Яготині Київської області. На момент атаки в укритті закладу перебувала 171 дитина, а також учителі та інші працівники. 
  • Удень російські ударні безпілотники знову атакували Яготин Бориспільського району Київської області. 
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