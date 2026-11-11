Зеленський: Ірландія приєднається до коаліції укриттів

Ірландія братиме участь у роботі коаліції укриттів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єром Ірландії Міхалом Мартіним.

«Ми домовилися, що Ірландія братиме участь в коаліції укриттів. Ми сьогодні проговорили це питання під головуванням наших фінських друзів і завтра також будемо в деталях проговорювати це з іншими партнерами», - розповів глава держави.

Крім того, Зеленський і Мартін обговорили деталі дронової угоди. «Пріоритет - безпека на морі, морські дрони. Ми готові допомагати всім, ми готові до копродукції з Ірландією. Ми розраховуємо, що Drone Deal з Ірландією може працювати», - додав глава держави.