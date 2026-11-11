Зеленський: Ірландія приєднається до коаліції укриттів

Ірландія братиме участь у роботі коаліції укриттів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єром Ірландії Міхалом Мартіним.
«Ми домовилися, що Ірландія братиме участь в коаліції укриттів. Ми сьогодні проговорили це питання під головуванням наших фінських друзів і завтра також будемо в деталях проговорювати це з іншими партнерами», - розповів глава держави.
Крім того, Зеленський і Мартін обговорили деталі дронової угоди. «Пріоритет - безпека на морі, морські дрони. Ми готові допомагати всім, ми готові до копродукції з Ірландією. Ми розраховуємо, що Drone Deal з Ірландією може працювати», - додав глава держави.
- Коаліцію укриттів започаткували торік у травні.
- Після підписання Меморандуму про взаєморозуміння 27 листопада того ж року до коаліції приєдналися Євросоюз, Литва, Бельгія, Ірландія, Швеція, Швейцарія та Європейський інвестиційний банк.