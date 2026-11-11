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В Абу-Дабі обговорили можливий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" або "1500 на 1500" (доповнено)

З відповідними напрацюваннями американці поїдуть в Росію.

В Абу-Дабі обговорили можливий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" або "1500 на 1500" (доповнено)
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/Телеграм

На переговорах в Абу-Дабі обговорили можливість масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"З цією аджендою американці поїдуть в Росію", - зазначив президент.

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Він заявив про важливість участі Європи в переговорах і необхідність спільної позиції України, ЄС та США.

Також російська сторона порушила питання територій, яке, за словами Зеленського, мають вирішувати на рівні лідерів.

"Коли я отримав другу доповідь нашої переговорної групи після зустрічей в Абу-Дабі, вони розповіли, що росіяни вважають і стверджують, що вже окупували половину Донбасу, яка насправді під нашим контролем", - заявив президент.

Завтра переговори продовжаться. Серед тем: деескалація, енергетика, Чорне море, обміни та можливі тристоронні зустрічі на рівні лідерів.

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