Обговорили дипломатичні кроки, а також ескалацію та російські удари по енергетиці.

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Володимир Зеленський зустрівся в Копенгагені з прем'єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії. Обговорили зокрема дипломатію та підготовку наступних кроків у переговорах.

Про це повідомив президент України на своїй сторінці в Telegram.

Зеленський розповів політикам про перші підсумки перемовин в Абу-Дабі. Спільна позиція країн така, що Європа обов’язково має бути присутня за столом перемовин.

Президент також підняв питання російської ескалації та розповів про удари по українській енергетиці.

"Зараз найскладніша ситуація на Київщині, Дніпровщині, Чернігівщині, через російські обстріли є постійні проблеми з постачанням електрики на Донеччині, Сумщині, Харківщині, у Запорізькій області. Вдячний за готовність допомагати", - йдеться в заяві.

Україна розраховує на нові пакети підтримки від партнерів з Північної Європи.