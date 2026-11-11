ВАКС дозволив Єрмаку вільно пересуватися Україною

Слідчий суддя Вищого антикорсуду змінив запобіжний захід підозрюваному в легалізації незаконно здобутих коштів колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Про це 11 листопада повідомила пресслужба САП у Facebook.

Слідчий суддя 10 листопада частково задовольнив клопотання прокурора САП про продовження строку дії покладених на Андрія Єрмака зобов'язань. Але змінив обов'язок не відлучатися без дозволу за межі Києва і низки областей на можливість пересуватися всією територією країни.

«Своїм рішенням суд змінив раніше покладений на нього процесуальний обов’язок не відлучатися без дозволу за межі м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області», – повідомили в прокуратурі.

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Адвокати Андрія Єрмака просили суд не продовжувати обов'язки через участь підзахисного в проєкті Національної асоціації України. В САП не уточнили, про який саме проєкт мова, але Єрмак є ініціатором програми консультацій військових «Адвокат +».

Прокурор зазначав, що покладені обов'язки не перешкоджають реалізації проєкту, де Єрмак виконує роль голови, а не одного з десятків адвокатів, які безпосередньо надають правову допомогу.

Що інкримінують Андрію Єрмаку?

НАБУ 11 травня повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Справа стосується побудови котеджного містечка «Династія» у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го.

Слідчі з’ясували, що ТОВ «Блум-девеломпент », часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва котеджів.

Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував «Династію». При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва «Династії» фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника R2 (резиденція – 2) – ймовірно, Андрія Єрмака.

У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в «Енергоатомі».

В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на будинки.

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В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.

Наступного дня після Єрмака підозри по цій справі отримали ще шестеро людей, зокрема ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов.

Єрмак відкидає звинувачення.

14 травня суд призначив Єрмаку утримання під вартою із можливістю застави в 140 млн грн. 18 травня уся сума була зібрана, і ексголова Офісу президента вийшов з СІЗО. 10 серпня суд дозволив Єрмаку їздити по областях, керуючись одномоментними зверненнями від командирів. А в вересні суддя дозволив зняти з Єрмака електронний засіб контролю через «загрозу для здоров'я».