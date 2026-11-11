Він додав, що був "шокований" від нещодавньої приватної розмови з прем'єром Корецьким, зокрема, що стосується війни.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримає надання ЄС 70 мільярдів євро для України у 2027 році.

Про це передає "Суспільне", посилаючись на заяву Фіцо на пресконференції у Братиславі.

Таким чином він відповів на заклик канцлера Німеччини Мерца включити до порядку денного неформальної зустрічі Євроради в Дубліні 13 листопада питання покриття дефіциту фінансування України на наступний рік розміром 70 мільярдів євро.

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«Від імені уряду Словаччини я також повідомляю пану Мерцу з Братислави: Словаччина не братиме участі в наданні чергової позики в розмірі 70 мільярдів для України. Крапка. Ми закінчили. А що буде далі, я не знаю. Це повна нісенітниця. Вся ця війна. Повна нісенітниця. Це вбивство людей, яке комусь вигідно. Заради грошей, заради впливу. Я це відкидаю», — заявив Фіцо.

Він заявив, що якщо Мерц прийме рішення заблокувати бюджет Євросоюзу, щоб змусити всі країни підписали позику на 70 мільярдів євро для України, він накладе на це вето.

«Ще раз заявляю: відтепер це публічно і понад усе. Словаччина ніколи не підтримуватиме позику для України, тобто надання ще 70 мільярдів. Якщо це хоче зробити хтось інший, будь ласка. Я точно не можу заважати Німеччині, якщо вона має багато грошей, Франції та іншим країнам надати Україні гроші», — сказав словацький прем'єр.

Фіцо також додав, що був "шокований" від нещодавньої приватної розмови з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким.

«Я не маю права розголошувати внутрішню інформацію. І ніколи цього не роблю. Але я мав приватну розмову з прем'єр-міністром України і був шокований цією розмовою. Буквально шокований, що стосується війни та подальшого розвитку подій у майбутньому. Нічого не скажу і не можу сказати, бо мушу це поважати», — заявив він.