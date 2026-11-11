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Зеленський: Штати часто піднімали тему Донбасу і пов'язували закінчення війни з відмовою України від нього. Але це неможливо

Президент вважає неприйнятними таку вимогу. 

Зеленський: Штати часто піднімали тему Донбасу і пов'язували закінчення війни з відмовою України від нього. Але це неможливо
Міхалі Мартін, Володимир Зеленський
Фото: скриншот відео

США на переговорах часто піднімали тему Донбасу й фокусувалися на тому, що Україна має піти з власної землі, аби зупинити війну. Але це неможливо, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу під час візиту до Ірландії 11 листопада. 

Штати намагаються знайти деякі модифікації відповідної пропозиції. Президент сказав, що чув різні модифікації.

«Це залежить від волі американської сторони: тиснути на росіян або ні. Залежить від формату діалогу з росіянами. Але в будь-якому разі такі чутливі питання ми маємо не тільки обговорювати, а вирішити і говорити на рівні лідерів. Але для цього нам потрібні позитивні сигнали американської сторони і підтримка російської сторони», – сказав він.

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Президент сказав, що американська сторона полетіла до Росії на зустріч з Владіміром Путіним з конкретикою. Він сподівається, що і повернуться вони з конкретикою, але не дуже в це вірить. Київ очікує щонайменше на рішення про масштабний обмін полоненими: якщо не всіх на всіх, то принаймні 1000 на 1000, 1200 на 1200.

Зеленський додав, що і для Європи, і для США як для посередників взаємно вигідна досягнути прогресу в врегулюванні війни в Україні цього року. 

Україна хоче, щоб на наступних переговорах з Росією Європа була повноцінним учасником. Зараз не лише Україна і Європа підтримую це, а й Сполучені Штати.

Контекст

Росія продовжує пов'язувати питання припинення вогню з територіями. Протягом попередніх раундів перемовин росіяни вимагали від України вивести армію з усього Донбасу, тобто й з вільної його частини. Також Росія хоче закріпити за собою Крим та окуповані частини Херсонської і Запорізької областей.

Україна готова припиняти вогонь на поточних лініях. Штати пропонують на неокупованій частині Донбасу створити демілітаризовану зону.

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