"Європа повинна мати власну систему ПРО": Зеленський закликав Данію підтримати програму FREYJA

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед парламентарями Данії з трибуни Фолькетингу закликав Данію та інші європейські країни долучитися до програми протибалістичної оборони FREYJA та наголосив на необхідності участі Європи в переговорах про майбутню безпеку континенту.

Про це повідомили в Офісі президента.

В ОП підкреслили, що Володимир Зеленський першим з іноземних лідерів звернувся до парламентарів Данії з трибуни Фолькетингу (парламенту) Данії.

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"Дякую за те, що вселяєте в нас упевненість у тому, що в будь-який момент Данія на нашому боці, з Україною, з нашими людьми, нашими дітьми, нашими воїнами і що Данія справді бажає Україні найкращого. Є щось справді особливе в цьому відчутті – коли знаєш, що хтось щиро бажає тобі добра", – сказав Зеленський.

У своєму виступі президент згадав про річницю завершення Першої світової війни, яку відзначають 11 листопада. Він провів паралелі з нинішньою російською агресією та заявив, що Росія припустилася помилки, розраховуючи швидко захопити українські території.

Зеленський також наголосив, що сучасні війни змінюються через розвиток дронів, засобів радіоелектронної боротьби та штучного інтелекту. За його словами, війна в Україні та події на Близькому Сході демонструють, наскільки безпека різних регіонів світу взаємопов’язана.

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Окремо Зеленський згадав про ризики, пов’язані з можливою військовою операцією США проти Ірану. За його словами, це може позначитися на Україні через зростання цін та дефіцит ракет для систем Patriot, які захищають українські міста від російських балістичних ударів.

"У нашому світі ніщо не залишається локальним. Ніщо, особливо війни та несправедливість. І особливо символічно говорити про це саме сьогодні, у річницю завершення Першої світової війни. Коли війна затягується і виходу з неї не знаходять, інші країни та інші люди по всьому світу також можуть опинитися в ситуації, з якої немає виходу. Саме тому кожна країна має бути небайдужою. Кожна країна повинна діяти", – наголосив президент.

Також глава держави згадав про тристоронні переговори за участю української, американської та російської делегацій, які відбулися 10–11 листопада в Абу-Дабі. Він заявив, що Україна відстояла право вести переговори на рівних завдяки мужності своїх громадян і підтримці партнерів.

Зокрема, Зеленський подякував Данії за так звану данську модель фінансування виробництва української зброї. За його словами, започаткований у 2024 році механізм став прикладом для співпраці України з іншими партнерами.

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Окрему частину виступу президент присвятив європейській протибалістичній обороні FREYJA. Він закликав Данію підтримати програму, до якої, за його словами, вже приєдналися 11 країн.

"Я радий, що ми вже підготували все для відкриття офісу FREYJA саме тут, у Копенгагені, разом із нашими норвезькими друзями. Я закликаю вас підтримати цю програму", – сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що Європа має розвивати власні можливості протиракетної оборони, щоб не залежати від інших країн у питаннях захисту від балістичних ракет.

Крім того, Зеленський заявив про необхідність участі Європи в переговорах щодо майбутнього безпекового устрою континенту.

"І коли ухвалюються рішення про те, якими будуть наступні десятиліття тут, у нашій частині світу, – зокрема й під час переговорів між Америкою та Росією, – Європа має бути за столом переговорів. Це наша тверда позиція в Україні", – зазначив глава держави.

Під час візиту Зеленський також зустрівся зі спікером Фолькетингу Генріком Франдсеном та лідерами всіх 12 політичних партій Данії. Президент подякував їм за підтримку України.