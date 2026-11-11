Міноборони створює шість центрів оборонних технологій

Міноборони України створює нову систему спеціалізованих центрів оборонних технологій. Вони займатимуться експертизою, взаємодією з виробниками, супроводом розробки нових рішень та їхнім впровадженням у Сили оборони.
Про це повідомили у Міноборони.
За словами міністра оборони Євгенія Хмари, Генеральний штаб ЗСУ визначатиме потреби війська на основі бойового досвіду, а спеціалізовані центри супроводжуватимуть впровадження готових технологічних рішень.
"Наше завдання – вчасно та у достатній кількості забезпечувати військо саме тією зброєю та технологіями, які необхідні і дають реальний результат та перевагу на полі бою. Для цього впроваджуємо чіткий алгоритм. Генштаб ЗСУ визначає потреби на основі бойового досвіду, а спеціалізовані центри Міноборони супроводжують впровадження готових ефективних рішень для фронту", – зазначив міністр.
Кожен центр відповідатиме за окремий напрям розвитку оборонних технологій. Наразі вже створили Головне управління розвитку спроможностей безпілотних систем і Головне управління розвитку спроможностей ракетного озброєння та артилерії.
Наступним кроком стане формування ще чотирьох центрів за напрямами:
- протиповітряна оборона;
- радіоелектронна розвідка та боротьба, навігаційні системи й технології дистанційного керування;
- космічна політика та технології;
- системи глибинного ураження.
Загалом система охоплюватиме шість напрямів. Її мета – перетворювати потреби військових на сучасні технологічні рішення для посилення обороноздатності України.