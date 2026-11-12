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Росіяни атакували Рівненщину. В області знеструмлені понад 160 населених пунктів (оновлено)

Інформації про постраждалих немає.

Росіяни атакували Рівненщину. В області знеструмлені понад 160 населених пунктів (оновлено)
Наслідки російської атаки на Рівненщині
Фото: ДСНС

У ніч на 12 листопада російська армія атакувала Рівненську область. Ціллю ворога була енергетика, підприємства та житло. Люди не постраждали.

Про це написав начальник ОВА Олександр Коваль та повідомили у ДСНС.

Оновлення. Унаслідок атаки РФ понад 160 населених пунктів на Рівненщині станом на 8:30 залишаються знеструмленими.

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«Упродовж ночі ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, підприємства та житловий сектор області. До ліквідації наслідків ударів залучалися підрозділи ДСНС спільно з іншими службами», – повідомили рятувальники. 

Станом на ранок всі роботи завершили. 

Наслідки російської атаки
Фото: Рівненська ОВА
Наслідки російської атаки

Коваль написав, що через обстріл є знеструмлення у населених пунктах Рівненського та Сарненського районів. Зокрема, без світла Костопіль. Об'єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів.

Наслідки російської атаки на Рівненщині
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Рівненщині

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