Головне за середу, 11 листопада: майже 150 боєзіткнень, атака на Яготин, переговори в Абу-Дабі

Бойові дії на Донеччині, 149 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нові антиросійські санкції ЄС. Яким запам’ятається 1722-й день повномасштабної війни.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 149 боїв.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 листопада – в новині.

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Удень російські ударні безпілотники знову атакували Яготин Бориспільського району Київської області. Внаслідок обстрілу є загиблий і поранені.

Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, у будівлях двох дитячих садків вибило вікна. Також пошкоджені два житлові будинки, автомобіль і нежитлове приміщення значної площі. На місці триває ліквідація пожежі та усунення наслідків удару.

Уранці російський безпілотник влучив у територію ліцею в Яготині Київської області. На момент атаки в укритті закладу перебувала 171 дитина, а також учителі та інші працівники.

Унаслідок повторних російських ударів 11 листопада під час ліквідації пожежі загинули два працівники ДСНС - Олександр Бондаренко та Юрій Литовченко.

Ще двоє рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують 12 листопада відвідати Москву, щоб обговорити з Путіним результати переговорів в Абу-Дабі. Американська сторона заявила, що бачить можливості для подальшого просування дипломатичного процесу.

Про це повідомив Джаред Кушнер на брифінгу, інформує LB.ua.

Кушнер також зазначив, що Європі варто було б визначити одного представника, який міг би виступати від імені всіх європейських країн. За його словами, нинішній підхід до врегулювання війни не дає результатів, адже Європа вже п'ятий рік живе в умовах найтривалішої за довгий час війни на континенті.

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За словами Кушнера, російська сторона вважає, що перед особистою зустріччю Путіна та Володимира Зеленського потрібно досягти більшого прогресу в переговорах.

Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, необхідних для виконання зобов’язань України перед міжнародними партнерами в межах програми Ukraine Facility, домовленостей із Міжнародним валютним фондом та інших механізмів підтримки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, у цілому парламент підтримав законопроєкти, які спрощують адміністрування податку на додану вартість, удосконалюють банківські процедури та запроваджують спрощені процедури банкрутства для малого й мікробізнесу.

У першому читанні депутати підтримали два законопроєкти з пакета SEPA. Вони необхідні для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро. Очікується, що це дозволить у майбутньому зробити міжнародні перекази для громадян і бізнесу швидшими та дешевшими.

Корецький зазначив, що ухвалені рішення відкривають шлях до отримання наступної частини міжнародної фінансової допомоги.

Докладніше – в новині.

Посли країн-членів ЄС погодили нові санкційні обмеження проти Росії.

Остаточно затвердити рішення планують на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 16 листопада, передає «Суспільне». До санкційних списків включили 113 субʼєктів. Ще 31 субʼєкт потрапив під обмеження в рамках гібридного режиму.

Санкції торкнуться осіб, причетних до російської фінансової системи, мережі тіньового флоту і кампаній із поширення дезінформації, передає Reuters.

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G7 зробила спільну заяву щодо України: обіцяє підтримку і посилення санкцій проти РФ.

Партнери засудили допомогу для РФ від Китаю, КНДР та Ірану.

Подробиці – в новині.

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив «довгий» список творів, допущених до І туру конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2027 року.

Представлено 110 творів у чотирнадцяти номінаціях.

Докладніше – в новині.

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