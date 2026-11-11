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Корецький: Верховна Рада ухвалила законопроєкти для отримання міжнародної фінансової допомоги

Парламент підтримав зміни щодо адміністрування ПДВ, банківських процедур і банкрутства малого бізнесу.

Корецький: Верховна Рада ухвалила законопроєкти для отримання міжнародної фінансової допомоги
Фото: Пресслужба ВРУ

Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, необхідних для виконання зобов’язань України перед міжнародними партнерами в межах програми Ukraine Facility, домовленостей із Міжнародним валютним фондом та інших механізмів підтримки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, у цілому парламент підтримав законопроєкти, які спрощують адміністрування податку на додану вартість, удосконалюють банківські процедури та запроваджують спрощені процедури банкрутства для малого й мікробізнесу.

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У першому читанні депутати підтримали два законопроєкти з пакета SEPA. Вони необхідні для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро.

Очікується, що це дозволить у майбутньому зробити міжнародні перекази для громадян і бізнесу швидшими та дешевшими.

Корецький зазначив, що ухвалені рішення відкривають шлях до отримання наступної частини міжнародної фінансової допомоги.

Також прем’єр подякував народним депутатам за підтримку ініціатив і повідомив, що уряд співпрацює з парламентом. Зокрема, усі міністри залучені до роботи в профільних комітетах і парламентських групах.

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