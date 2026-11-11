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Національний банк України підготував нову пам’ятну монету із серії "Східний календар", присвячену року Кози. Номінал монети становить 5 гривень, її виготовили з нейзильберу.

Про це повідомили в НБУ.

У Нацбанку зазначили, що в українській народній традиції ця тварина уособлює родючість, достаток, життєву силу та відродження. У східній культурі її образ пов’язують із гармонією, добротою, творчою енергією та добробутом.

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На аверсі розмістили 12 символів східного календаря, об'єднаних у коло. У центрі зображено стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на козу, а над ним – число 2027. Композицію доповнюють елементи української витинанки, які символізують пори року: сніжинка, квітка, ягода та листок.

На реверсі зобразили стилізовану козу на тлі листка конюшини, яка традиційно асоціюється з удачею. Художниця монети – Марина Куц, скульптор – Анатолій Демяненко.

Фото: НБУ

Тираж становитиме 80 тисяч екземплярів у сувенірному пакованні. Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб’юторів. Про початок продажів повідомлять на їхніх офіційних сайтах.