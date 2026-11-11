У Мінфіні розповіли про зміни в адмініструванні ПДВ, які ухвалила Верховна Рада

Платники ПДВ зможуть самостійно обирати звітний період, а під час продажу автомобілів і смартфонів у податкових накладних потрібно буде зазначати VIN-код та IMEI.

Верховна Рада 11 листопада ухвалила в цілому законопроєкт №16037-д про спрощення адміністрування податку на додану вартість (ПДВ). Документ передбачає зміни для платників податків, зокрема фізичних осіб-підприємців, а також нові вимоги до оформлення податкових накладних.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Законопроєкт доопрацювали на основі урядового документа №16037. Його мета спростити адміністрування ПДВ, розширити електронну взаємодію між платниками податків і податковою службою та вдосконалити податкову звітність.

Що зміниться для платників ПДВ

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Попередньо заповнена звітність. Усі платники ПДВ зможуть отримувати попередньо заповнені податкові декларації та накладні на основі інформації, яка вже є в системах Державної податкової служби.

Вибір звітного періоду для ФОПів. Підприємці-платники ПДВ зможуть самостійно обирати, звітувати щомісяця чи щокварталу.

Збільшення порогу для перевірок. Суму від'ємного значення ПДВ або бюджетного відшкодування, за якої можуть призначити документальну перевірку, збільшать зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень.

Нові правила для зведених накладних. Їх можна буде складати за певних умов у разі отримання передоплати за товари чи послуги з ритмічним або безперервним постачанням, а також під час реалізації послуг, обсяг яких визначають за показниками приладів обліку.

Перенесення податкового кредиту. Підприємства, які реорганізуються шляхом перетворення, зможуть перенести від'ємне значення ПДВ до податкового кредиту без попередньої документальної перевірки.

VIN-код та IMEI у податкових накладних

Законопроєкт передбачає нові вимоги до оформлення податкових накладних під час продажу окремих товарів:

під час продажу легкових і вантажних автомобілів, автобусів та спецтехніки потрібно буде зазначати VIN-код транспортного засобу;

під час продажу смартфонів та інших телефонів — міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI.

Окремі зміни стосуються фізичних осіб, які продають або обмінюють транспортні засоби.

Доходи від продажу або обміну протягом року легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда не оподатковуватимуться, якщо людина володіла транспортним засобом понад 183 дні з моменту його державної реєстрації.

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Це правило не поширюватиметься на транспортні засоби, отримані у спадщину.

В інших випадках податок за ставкою 5% або 18% сплачуватимуть з урахуванням строку перебування майна у власності.

Також законопроєкт передбачає:

зміну критерію для включення до переліку платників із високим рівнем дотримання податкового законодавства («білого бізнесу»): замість 12 звітних періодів враховуватимуть чотири квартали;

можливість оскаржувати суми податкових зобов'язань, визначені за результатами документальних перевірок. Якщо рішення ухвалять на користь податкового органу, платник повинен буде сплатити штрафи та пеню в повному обсязі;

тимчасове скасування обмежень на накопичення запасів тютюнових виробів для імпортерів сигарет під час придбання акцизних марок – до 31 грудня 2026 року;

узгодження податкового законодавства зі змінами у сфері іпотечних облігацій.

Законопроєкт розробили для виконання міжнародних зобов'язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Його ухвалення є однією з умов отримання макрофінансової допомоги від ЄС і фінансування від МВФ.

Після підписання Президентом України закон набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Окремі положення почнуть діяти з 1 січня 2027 року, інші – з 1 липня 2027 року, але не раніше набрання чинності законом про сек'юритизацію та облігації з покриттям.