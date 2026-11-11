Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСуспільствоЖиття

12 листопада в більшості областей України дощитиме, в Карпатах прогнозують мокрий сніг

Вдень повітря прогріється до +8°, на півдні до +13°.

12 листопада в більшості областей України дощитиме, в Карпатах прогнозують мокрий сніг
Ілюстративне фото
Фото: Борис Корпусенко

В четвер, 12 листопада в більшості областей України дощитиме. В Карпатах прогнозують мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 12 листопада
Фото: Український гідрометцентр/Facebook
Прогноз погоди на 12 листопада

Реклама

Вночі на заході та сході, вдень в Україні помірні, на південному сході значні дощі, в Карпатах мокрий сніг. В Криму, Херсонській та Запорізькій областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, на півдні країни 8-13°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень дощ.

Температура повітря по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень близько 5°.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies