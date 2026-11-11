Вдень повітря прогріється до +8°, на півдні до +13°.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В четвер, 12 листопада в більшості областей України дощитиме. В Карпатах прогнозують мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр/Facebook Прогноз погоди на 12 листопада

Реклама

Вночі на заході та сході, вдень в Україні помірні, на південному сході значні дощі, в Карпатах мокрий сніг. В Криму, Херсонській та Запорізькій областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, на півдні країни 8-13°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень дощ.

Температура повітря по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень близько 5°.