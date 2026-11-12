Надійшло 331 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Зафіксовано 7 обстрілів з РЗСВ по Таврійському, Оріхову, Новопавлівці.

П'ятнадцятеро людей, зокрема одна дитина, поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Упродовж доби окупанти завдали 797 ударів по 55 населених пунктах, пише співголова Ради оборони Іван Федоров.

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