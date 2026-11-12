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Пʼятнадцять мешканців Запорізької області постраждали через атаки

Серед постраждалих є дитина. 

Пʼятнадцять мешканців Запорізької області постраждали через атаки
Наслідки атаки у Запорізькій області
Фото: Рада оборони Запорізької області

П'ятнадцятеро людей, зокрема одна дитина, поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Упродовж доби окупанти завдали 797 ударів по 55 населених пунктах, пише співголова Ради оборони Іван Федоров. 

Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Запоріжжю, Балабиному, Кушугуму, Зарічному, Таврійському, Листівці, Юрківці, Ясній Поляні, Любимівці, Жовтій Кручі, Преображенці.

647 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Річне, Тернувате, Червонодніпровку, Григорівку, Веселянку, Запорожець, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Райське, Різдвянку, Косівцеве, Біленьке, Новотроїцьке, Наталівку, Павлівське, Миролюбівку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 7 обстрілів з РЗСВ по Таврійському, Оріхову, Новопавлівці.

125 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Тернуватому, Червонодніпровці, Григорівці, Веселянці, Запорожцю, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Різдвянці, Косівцевому, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Новому Запоріжжю.

Надійшло 331 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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