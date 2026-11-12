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На Житомирщині через обстріл пошкоджена енергетична та транспортна інфраструктура

Постраждала людина. 

На Житомирщині через обстріл пошкоджена енергетична та транспортна інфраструктура
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

Російська армія знову атакувала Житомирщину. Пошкоджена енергетична та транспортна інфраструктура, постраждала людина.

Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко. 

Наслідки російської атаки на Житомирщині
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Житомирщині

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Протягом минулої доби та цієї ночі росіяни завдали ударів дронами по території Коростенської, Вільшанської, Чуднівської, Ружинської, Бердичівської, Житомирської громад.

"Внаслідок ворожих обстрілів постраждала одна людина. Пошкоджено 3 будинки та дві господарчі споруди у приватних домоволодіннях, об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури", - написав Бунечко. 

Наслідки російської атаки на Житомирщині
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Житомирщині

Пожежі, що виникли внаслідок російських ударів, ліквідували рятувальники. Роботу спеціальних служб ускладнювала постійна загроза нанесення повторних ударів.

  • У ніч на 12 листопада росіяни атакували Україну балістичними та протикорабельними ракетами та дронами різних типів. ППО знешкодила 94 цілі, але також є влучання.
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