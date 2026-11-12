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Російська армія знову атакувала Житомирщину. Пошкоджена енергетична та транспортна інфраструктура, постраждала людина.

Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Житомирщині

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Протягом минулої доби та цієї ночі росіяни завдали ударів дронами по території Коростенської, Вільшанської, Чуднівської, Ружинської, Бердичівської, Житомирської громад.

"Внаслідок ворожих обстрілів постраждала одна людина. Пошкоджено 3 будинки та дві господарчі споруди у приватних домоволодіннях, об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури", - написав Бунечко.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Житомирщині

Пожежі, що виникли внаслідок російських ударів, ліквідували рятувальники. Роботу спеціальних служб ускладнювала постійна загроза нанесення повторних ударів.