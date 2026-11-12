Сили оборони ліквідували за добу 2150 окупантів та майже 50 артисистем ворога

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 12 листопада 2026 року.

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2 150 солдатів, 3 танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 8 наземних робокомплексів, 312 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 5 штук спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 616 330 солдатів.

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