Сили оборони ліквідували за добу 2150 окупантів та майже 50 артисистем ворога

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2 150 солдатів, 3 танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 8 наземних робокомплексів, 312 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 5 штук спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 12 листопада 2026 року.
Особовий склад: близько 1 616 330 (+2 150) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 471 (+3)
- Бойові броньовані машини: 25 720 (+14)
- Артилерійські системи: 52 278 (+47)
- РСЗВ: 2 269 (+3)
- Засоби ППО: 1 756
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 130 (+8)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 605 923 (+1 013)
- Крилаті ракети: 5 196.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 173 838 (+312)
- Спеціальна техніка: 4 899 (+5).
Дані уточнюються.