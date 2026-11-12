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Сили оборони ліквідували за добу 2150 окупантів та майже 50 артисистем ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 616 330 солдатів.

Сили оборони ліквідували за добу 2150 окупантів та майже 50 артисистем ворога
український військовий, ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2 150 солдатів, 3 танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 8 наземних робокомплексів, 312 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 5 штук спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 12 листопада 2026 року.

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Особовий склад: близько 1 616 330 (+2 150) осіб.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 471 (+3)
  • Бойові броньовані машини: 25 720 (+14)
  • Артилерійські системи: 52 278 (+47)
  • РСЗВ: 2 269 (+3)
  • Засоби ППО: 1 756
  • Літаки: 452
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 130 (+8)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 605 923 (+1 013)
  • Крилаті ракети: 5 196.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 173 838 (+312)
  • Спеціальна техніка: 4 899 (+5).

Дані уточнюються.

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